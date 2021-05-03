Büyük çöküş

Bundan sadece 3 sene önce Süper Lig'de mücadele ederken hem Türkiye Kupası'nın hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, yaşadığı büyük irtifa kaybı nedeniyle kendisini kısa sürede 2. Lig'de buluverdi. Süper Lig'de 7 yıl aralıksız mücadele eden Ege temsilcisi, Rodallega, Seleznyov, Niasse ve Gekas gibi yıldızlarının yer aldığı kadrosuyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmişken ve Avrupa Kupaları'nda güçlü rakiplere karşı mücadele etmişken öncelikle 2019 yılında Süper Lig'e veda etti. Akigo, bu sezonun sona ermesine bir hafta kala 1. Lig'e de el salladı. Bu sezonun ilk yarısında kadrosundaki futbolcuları mali sıkıntı nedeniyle kaybeden Akigo'da devre arası alınan 8'i yabancı 27 futbolcu takımı kurtarmaya yetmedi.



UMUTLARINI TÜKETTİ

Giresun'a deplasmanda 3-0 yenilerek 33 maçta 29 puanda kalan Akigo, son hafta öncesi kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra 2'nci Lig'e geriledi. Akhisar en son 2009-2010 sezonunda 2'nci Lig'de yer almıştı. Sezon boyunca yönetimsel krizlerle boğuşan Akhisarspor'da takımın küme düşmesinin ardından kulüpteki 9 yabancı oyuncu serbest kalıp ayrılacak.



MANİSA'NIN İKİ YÜZÜ

MANİSA futbolu profesyonel liglerde bu sezon farklı hikayeleri ile dikkat çekti. Şehir en köklü 2 kulübünün küme düşmesinin acısını yaşarken 2 takımını da üst liglere uğurladı. 2005-2012 yılları arasına kenti en üst kademede temsil eden ilk kulüp olan Manisaspor, üst üste 4'üncü yıl da küme düşme acısı yaşadı. Geçen sezon amatöre düşmekten küme düşmenin tek sezonluğuna kaldırılması üzerine kurtulan tarihi kulüp, bu yıl bu kötü sondan kaçamadı. Manisaspor 3'üncü Lig 1'inci Grup'u 12 puanla son sırada tamamlayıp 37 yıl sonra amatöre döndü. Akhisarspor ve Manisaspor küme düşme acısı yaşarken Manisa Futbol Kulübü ise 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun galibiyet, puan ve gol rekorları kırarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı. Somaspor da 3'üncü Lig 3'üncü Grup'tan ilk kez 2'nci Lig kapısından içeri girdi.