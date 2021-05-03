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Haberler Spor Fransa’da Türk damgası

Fransa’da Türk damgası

Fransa’da Türk damgası

3.5.2021

FRANSA Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Nice'i milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Nice maçında attığı gollerle 2-0 mağlup eden Lille mutlu sona bir adım daha yaklaştı. İki yıldızın ortaya koyduğu performans Fransız basınında geniş yer buldu. L'Equipe, "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi. Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi. France Info ise haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu" yorumunu yaptı. France Football dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor." yorumu yapıldı. Foot Mercato internet sitesi de, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor." ifadeleri kullanıldı.

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