Taraftarlar stadı bastı

İNGİLTERE Premier Ligi'ne dün Manchester United taraftarlarının protestosu damga vurdu. MANU taraftarları, Liverpool maçı öncesi Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti. Taraftarlar, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi. Yerel saatle 14.00 civarında stadyuma girip bariyerleri yıkan taraftarlar, müsabaka öncesinde futbol takımının kaldığı otelinin girişini de kapattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü. Bilindiği üzere İngiltere'den Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Manchester City'nin aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından kulüpler bu girişimden çekildiğini ilan etmişti. Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu, olayların bir mantığının olmadığını söyleyerek maçı erteledi.