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Haberler Spor 1. Lig alev alev

1. Lig alev alev

’e çıkma mücadelesi veren A.Demir, Giresun, Samsun son haftaya aynı puanla girdi. Nefesler tutuldu!

1. Lig alev alev

4.5.2021

TFF 1. Lig'de ilk iki sıradan Süper Lig'e direkt çıkmak için Adana Demir, Giresun ve Samsun nefesleri kesen bir yarışın içine girdi. 67'şer puana sahip olan takımlar pazar günü birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Ligde Adana Demir zirvede yer alıyor, Giresun ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Samsun ise üçüncü basamakta. Son hafta Adana Demir, Menemen deplasmanında sahaya çıkacak. Giresun ise Tuzla'ya misafir olacak. Samsunspor'da Adanaspor deplasmanında ter dökecek. A.Demir ve Giresun maçlarını kazandığı takdirde başka bir maçın skorunu beklemeden Süper Lig biletini kapacak. Samsun ise kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

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