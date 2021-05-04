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Haberler Spor Akhisarspor’da yaprak dökümü

’da yaprak dökümü

Akhisarspor’da yaprak dökümü

4.5.2021

TFF Birinci Lig'den küme düşerek büyük bir üzüntü yaşayan Akhisarspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyemeyecek olan 11 yabancı futbolcu ile sözleşmesi sona eren 4 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Akigo'da, yabancı statüsünde oynayan kaleci Lukac, Paul Keita, Soumah, Lawal, Nateli, Delarge, Ayuk, Toure, Nsima, Sissoko ve Onyebueke kentten ayrıldı. Ayrıca maddi kriz yaşayan kulüpte yönetimin sözleşmeleri sona eren Kadir, Emirhan, Doğukan ve Orhan Taşdelen'i takımda tutmaları zor gözüküyor.
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