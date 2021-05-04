TFF Birinci Lig'den küme düşerek büyük bir üzüntü yaşayan Akhisarspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyemeyecek olan 11 yabancı futbolcu ile sözleşmesi sona eren 4 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Akigo'da, yabancı statüsünde oynayan kaleci Lukac, Paul Keita, Soumah, Lawal, Nateli, Delarge, Ayuk, Toure, Nsima, Sissoko ve Onyebueke kentten ayrıldı. Ayrıca maddi kriz yaşayan kulüpte yönetimin sözleşmeleri sona eren Kadir, Emirhan, Doğukan ve Orhan Taşdelen'i takımda tutmaları zor gözüküyor.

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