Anadolu Efes’in rakibi R.Madrid

ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi. İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

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