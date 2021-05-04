  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Anadolu Efes’in rakibi R.Madrid

’in rakibi R.Madrid

Anadolu Efes’in rakibi R.Madrid

4.5.2021

ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk iki maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi sonraki iki mücadeleden 80-76 ve 82-76 galip ayrılarak seride durumu 2-2'ye getirdi. İki takım, Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes’in rakibi R.Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.