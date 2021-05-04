Basketbolda derbi günü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen F.Bahçe Beko-G.Saray derbisi bugün oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. G.Saray ise ligde çıktığı 29 maçın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, F.Bahçe Beko 87-73 kazanmıştı. F.Bahçe Beko, Play- Off çeyrek finalinde normal sezonu yedinci sırada bitirecek Darüşşafaka ya da T.Telekom ile eşleşecek.

DİĞER