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Haberler Spor Fethiyespor’un 2. Lig rotası belli

’un 2. Lig rotası belli

Fethiyespor’un 2. Lig rotası belli

4.5.2021

MİSLİ.COM Üçüncü Lig İkinci Grup'ta normal sezonu 58 puanla 3. sırada noktalayan Fethiyespor'u Play-Off heyecanı sardı. Play-Off programı açıklanırken 2. Grup'ta Şimşekler, perşembe günü saat 16.00'da Yomraspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rakibi karşısında gurbette avantajlı bir skor elde etmek isteyen lacivert-beyazlılar, 10 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da ise Fethiye İlçe Stadı'nda rövanş maçına çıkacak. Grupta diğer Play-Off eşleşmesinde ise İskenderun FK ve Kütahyaspor yarı final biletini kapmak için mücadele edecek. Play-Off'ta yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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