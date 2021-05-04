Fethiyespor’un 2. Lig rotası belli

MİSLİ.COM Üçüncü Lig İkinci Grup'ta normal sezonu 58 puanla 3. sırada noktalayan Fethiyespor'u Play-Off heyecanı sardı. Play-Off programı açıklanırken 2. Grup'ta Şimşekler, perşembe günü saat 16.00'da Yomraspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rakibi karşısında gurbette avantajlı bir skor elde etmek isteyen lacivert-beyazlılar, 10 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da ise Fethiye İlçe Stadı'nda rövanş maçına çıkacak. Grupta diğer Play-Off eşleşmesinde ise İskenderun FK ve Kütahyaspor yarı final biletini kapmak için mücadele edecek. Play-Off'ta yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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