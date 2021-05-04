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’da yüzler gülüyor

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Özbalta, “Gururla dolu bir şampiyonluk yaşadık” dedi

Manisa Futbol’da yüzler gülüyor

4.5.2021

MİSLİ.COM 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK sezonu rekorlar kırarak namağlup bitirdi. Türkiye profesyonel liglerinde 29 yıl sonra bir ilki başarıp namağlup unvanıyla şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'de 1983-1984 sezonunda 2'nci Lig'de Matalyaspor, 1991-1992 sezonunda da Süper Lig'de Beşiktaş hiç yenilmeden şampiyon oldu.Manisa FK ise namağlup unvanını 36 karşılaşmada koruyarak yeni bir rekora imza attı. Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, "Güzel başladığımız sezonu namağlup bitirdik. Personelinden güvenliğine kadar, malzemecisinden, masöründen, teknik heyetinden, medya, taraftar, kısaca herkesin çok ciddi katkısı var. Bütün bu insanlara verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Gururla dolu bir şampiyonluk" dedi.
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