Nazilli bayramı

Yomraspor'u deplasmanda yenerek ligi lider olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, maç dönüşü üstü açık otobüsle şehir turu atarak şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutladı. Akşam saatlerinde otobüsle şehre giriş yapan Siyah İnci, Nazilli Caddelerinde tur attı. Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, teknik direktör Mesut Toros, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını taşıyan üstü açık otobüs, kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayan taraftarın ayağına gitti.

Vatandaşların yol boyu balkon ve pencerelerinden alkışlarla, bayraklarla ve meşalelerle eşlik ettiği şehir turu büyük coşkuya sahne oldu. Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1984 yılından bu yana kulübe destek veren ve başarıların pekişmesinde imzası bulunan tüm yöneticilere teşekkür etti. Başkan Özcan, "Tüm eski yöneticilerimize ve bayrağı en yukarıya taşıyan bugünkü ekibimizi tebrik ediyorum. Takımımız zoru başardı ve inancını kaybetmeyerek Nazilli ismini altın harflerle bir kez daha tarihe yazdırdı" dedi.

ZEYBEK OYNADILAR

Yıldırım Demirören Sosyal Tesislerinde hazırlanan özel platform önünde düzenlenen son etkinlikte ise futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp çalışanları tek tek sahneye çağırılarak çiçek takdim edildi. Sahnede devam eden coşkuda ise Başkan Özcan ile birlikte yöneticiler ve futbolcular önce zeybek ardından da kolbastı oynadı.