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Haberler Spor NBA’de Giannis-Durant düellosu

’de Giannis-Durant düellosu

NBA’de Giannis-Durant düellosu

4.5.2021

NBA'DE Giannis Antetokounmpo'nun 49 sayıyla sürüklediği Milwaukee Bucks, Kevin Durant'in 42 sayıyla öne çıktığı Brooklyn Nets'i 117-114 yendi. Antetokounmpo, 49 sayının yanı sıra 8 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. Nets'te 42 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'in performansı galibiyete yetmedi.
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