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Haberler Spor Turgutluspor’a Ercan yaramadı

’a Ercan yaramadı

Turgutluspor’a Ercan yaramadı

4.5.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor hafta sonu deplasmanda Karacabey Belediyespor maçında berabere kaldı. Hedefsiz iki takımın maçında gol sesi çıkmazken Turgutluspor'da genç ve altyapıdan çıkan oyunculara şans vermeyen Abdullah Ercan hedefteki isim oldu. Sezona İbrahim Cezayir ile başlayan daha sonra devre arasında takımı Ramazan Kurşunlu'ya emanet eden Turgutluspor, Abdullah Ercan ile birlikte dibe vurdu. Ligin 28. haftasında 47 puanla 5. sıradayken takımın başına geçen Ercan 10 haftada galibiyeti unuttu. 37. hafta sonunda Turgutluspor 53 puanla 9. sırada yer aldı. Abdullan Ercan döneminde Turgutluspor 10 maçlık periyotta 6 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

■ İLKER UYAR

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