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Haberler Spor Anadolu Efes Final Four'da

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Anadolu Efes Final Four'da

5.5.2021

ANADOLU Efes, THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve adını Final Four'a yazdırdı. Anadolu Efes, çeyrek final serisinin ilk iki maçında rakibini 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçmişti. İspanyol temsilcisi ise 80-76 ve 82-76 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Anadolu Efes dünkü galibiyetle son noktayı koydu ve 4'lü final sevinci yaşadı.
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