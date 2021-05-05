Anadolu Efes Final Four'da

ANADOLU Efes, THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 88-83 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve adını Final Four'a yazdırdı. Anadolu Efes, çeyrek final serisinin ilk iki maçında rakibini 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçmişti. İspanyol temsilcisi ise 80-76 ve 82-76 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Anadolu Efes dünkü galibiyetle son noktayı koydu ve 4'lü final sevinci yaşadı.

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