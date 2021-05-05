Cyle Larin: Derbide savasıp, kazanacagız

BEŞİKTAŞ'IN golcü futbolcusu Cyle Larin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Larin, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi ile ilgili, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Öz güveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu. Kendisine Didier Drogba'yı idol aldığını söyleyen Larin, "Benim futbolda örnek aldığım isim Drogba. Çocukken nasıl oynadığını izledim" dedi.