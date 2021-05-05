Fenerbahçe Beko: 104 Galatasaray: 79

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alarak 2. sıraya çıktı. Sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle bitirdi.

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