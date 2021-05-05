Haydi KAF-KAF

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maçları bugün Rusya'da başlayacak ve Pınar Karşıyaka, ilk maçında bugün 21.30'da Çekya'dan ERA Nymburk'la kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında şimdiye kadar 28 ülkenin takımlarına rakip olan Kaf-Kaf, Çekya'dan bir ekiple ilk kez mücadele edecek. En çok 20'şer kez Türk ve İtalyan ekipleriyle karşılaşan KSK, Belçika takımlarıyla 18, Almanya, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17'şer karşılaşmaya çıktı.

AVRUPA'DA 236. RANDEVU

Avrupa'da ilk olarak 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 2010-2011'den bu yana üst üste 11. sezonunda Avrupa macerasına devam ediyor. KSK, 235 karşılaşmada 127 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. 2012-2013 sezonunda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu. KSK, 2010-2011'de EuroChallenge Kupası'nda, 2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası, 2016-2017 ve 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde ve 2018-2019'da FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmesine rağmen adını son 4 takım arasına yazdıramamıştı.

SARICA: HER TAKIM KADAR ŞANSIMIZ VAR

Pınar KSK Antrenörü Ufuk Sarıca her takım kadar kupa şansları olduğunu, son güne kadar sahada kalmak istediklerini söyledi. Sarıca, "Çok iyi takımlarla oynayacağız. İyi oyuncular, iyi antrenörlerin olduğu bir organizasyon. İlk günkü rakibimiz Nymburk turnuvanın hakikaten başarılı takımlarından biri. Geçen sene yarım kaldı, tamamlayamadık. Bugün için konuşmak gerekirse buraya kadar getirdik, inşallah pazar gününe kadar orada kalırız" dedi.