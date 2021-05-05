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Pınar Karşıyaka, yarı finalinde

eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ’u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

05.05.2021, 23:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 23:57

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki son 8 turu mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 84-73 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılarda Amath M'Baye 20 sayıyla oynadı. Bu sonuçla yarı finale yükselen İzmir ekibi, İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Mücadele 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşmanın başında Tuma, Zimmerman ve Hruban'ın basketleriyle 8-2 üstünlük kuran rakibine M'Baye, Morgan ve Taylor'la 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka 10-8 öne geçti. Son dakikasına 22-22 eşitlikle girilen periyodu ERA Nymburk 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta her iki takımın da sayılar ürettiği ilk 5 dakikalık bölüm 31-31 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha etkili olan ERA Nymburk, 5 sayılık farka (41-36) ulaştığı periyodu 41-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında 43-38 üstünlük kuran rakibi karşısında Henry ve M'Baye ile 8-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 46-43 öne geçti. Henry'nin sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka tekrar geriye düşse de Metecan Birsen'in son saniyede bulduğu basketle periyodu 56-55 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta son 4 dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Dalton'un basketiyle 71-69 öne geçen rakibi karşısında M'Baye, Taylor ve Morgan'la 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 78-71. Etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi müsabakadan 84-73 galip ayrıldı.

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