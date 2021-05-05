Vedat Muriç kapışması

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirve yarışı heyecanlı bir hal alırken ezeli rakipler Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer sezonu başlamadan aynı oyuncu için karşı karşıya geldiği öne sürülüyor. Kanarya'nın Lazio'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriç için atağa kalktığı iddia edilirken Beşiktaş'ın da tecrübeli golcü için devreye girdiği gelen haberler arasında.

BELÖZOĞLU DEVREDE

Kara Kartal'ın kulübü ile 2025 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız ile ilgili öncelikli olarak kiralık formülünü masaya yatıracağı konuşulurken, F.Bahçe cephesi ise eski golcüsünü Beşiktaş'a kaptırmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun Kosovalı golcü ile bir ön görüşme yaptığı iddia edilmiş, Muriç'in de teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. Bu sezon Lazio formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan ve bu süre zarfında sadece 1 kez gol sevinci yaşayan oyuncu F.Bahçe'deki başarılı sezonunun ardından tam bir hayal kırıklığı yarattı. Lazio ile sadece 3 lig maçında 11'de sahaya çıkabilen Muriç, geride kalan müca-delelerde hep sonradan oyuna dahil oldu ve toplamda sadece 525 dakika sahada kaldı.



F.BAHÇE'DE LİGDE 15 GOL ATMIŞTI

Vedat Muriç, 2019-2020 sezonunda F.Bahçe ile 32 maça çıkmış ve 15 kez gol sevinci yaşamıştı. Kosovalı golcü 15 golün haricinde 5 kez de asist yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'da 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Vedat Rize'de forma giyerken de 2018-2019 sezonunda ligde attığı 17 gol, 8 asistle dikkat çekmişti.