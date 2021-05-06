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Haberler Spor Aliağa 3. Lig aşkıyla

Aliağa 3. Lig aşkıyla

Aliağa 3. Lig aşkıyla

6.5.2021

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu ayın son haftasında başlatılacağı açıklanan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Futbol'da hedef 3. Lig olarak belirlendi. 3. Bölge 3. Grup'ta Alaçatıspor, Çiğli Belediyespor, İzmirspor, Kınık Belediyespor ve Viven Bornova FK ile mücale edecek olan İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde tesislerinde devam ediyor. Şapçı,"Aylardır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takım, yönetim, taraftar ve şehir olarak bir an öncede liglerin başlaması istiyoruz. Takımımızı layık olduğu profesyonel lige taşımak istiyoruz" diye konuştu.

■ SERVET SARUN

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