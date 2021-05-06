Baba ısrarı şampiyon yaptı

Babası Ülkü Çıkman'ın ısrarıyla 10 yaşında başladığı yelken sporunda yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Yelken Milli Takımı'na kadar yükselen Doğa Deniz Çıkman, kariyerine şimdiden 15 kupa ve 70 madalya sığdırdı.

Yelkene başladıktan 5 yıl sonra milli sporcu seçilen, şimdiye dek birçok şampiyonada ülkemizi temsil eden 19 yaşındaki Doğa Deniz, "Babam, gençken hep yelkenci olmak istemiş ama bunu gerçekleştirememiş. Bunu benim başarabileceğimi söyledi, bu konuda ısrar etti, motivasyonumu artırdı. Ben de küçüklüğümden beri denize ilgi duyduğum için kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, babam da ısrar etmiş. Çünkü spor, benim hayatımı değiştirdi. Spor hayallerime ulaşmamı sağladı. Ortaokul ve lise döneminde okuldan çıkar, yelkene giderdim. Hayatım, eğitim ve spor arasında geçiyordu. Çok emek verdim, bazen yoruldum ama bunun karşılığını da aldım" diye konuştu.

BAŞARILARI ÖNÜNÜ AÇTI

Spordaki başarısının kendisine burs imkanı getirdiğini belirten Doğa Deniz şöyle devam etti: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu fırsatından yararlanarak, yüzde 100 burslu olarak geçen yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okumaya başladım. Artık çok mutluyum."

HEDEFİ OLİMPİYAT

Doğa Deniz Çıkman, "470 yelken klasmanına geçerek bunu başarmayı, olimpiyat heyecanını yaşamayı çok istiyorum. 420 sınıfına geçiş yaparak 2017 Balkan Şampiyonası ve 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarıştım. Spor Toto Yıldızlar Kupası ve Bodrum Kış Kupası organizasyonlarında üst üste Türkiye ikincisi oldum. İki hafta önce Urla'da yapılan Türkiye Milli Takım Seçme Yarışları'nda da ekip arkadaşımla birlikte Türkiye üçüncüsü olduk. Başarılarımın devamı da gelecek" şeklinde konuştu.