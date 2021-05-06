Bal-Kes Muja’nın pesinde

TFF 1. Lig'de yeni sezonda yoluna teknik direktör Yusuf Şimşek'le devam etmeyi hedefleyen Aydeniz Et Balıkesirspor'da yönetim transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kırmızı-beyazlı kurmayların, ilk hedef Kosovalı sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja. KF Trepca 89 kulübünde forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen Balıkesir yönetiminin, olumlu yanıt aldığı ve transferde mesafe kat ettiği öğrenildi.

26 MAÇTA 4 GOL ATTI

Trepca 89 takımında futbola başlayan, Bundesliga II'de Braunscheweig II ekibinde oynayan, KF Skenderbeu'da kiralık görev yapan Arbnor Muja, bu sezon kupada 1 maçta oynadı, ligde 26 maçta görev aldı, 4 gol kaydetti. Forvet, on numara ve orta sahada da görev yapabilen Muja, Kosova U-21 Milli Takım formasını da giyiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 75 bin Euro olarak biliniyor.