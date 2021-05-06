Cleveland Cavaliers Phoenix Suns’a yenildi

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 134-118 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 16 sayı attı. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Suns'a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti. Cavaliers'ta Isaac Okoro 32, Collin Sexton 29 sayı ile oynadı. Suns'ta Chris Paul 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.

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