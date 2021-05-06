Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kapışıyor

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında bugün Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Üç maç kazanan takım şampiyon olacak.
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