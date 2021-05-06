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Haberler Spor Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kapışıyor

ile finalde kapışıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kapışıyor

6.5.2021

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında bugün Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Üç maç kazanan takım şampiyon olacak.
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