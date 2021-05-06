BASKETBOLDA kurtuluş umutlarını son haftaya bırakan Petkimspor'un, deplasmanda 19 Bahçeşehir Koleji'yle oynayacağı maçın tarihi TBF tarafından 3. kez değiştirildi. Önce 3 Mayıs, ardından 8 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan mücelede 10 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.
Petkimspor’un son maçı 10 Mayıs’a ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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