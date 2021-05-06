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Haberler Spor Petkimspor’un son maçı 10 Mayıs’a ertelendi

’un son maçı 10 Mayıs’a ertelendi

Petkimspor’un son maçı 10 Mayıs’a ertelendi

6.5.2021

BASKETBOLDA kurtuluş umutlarını son haftaya bırakan Petkimspor'un, deplasmanda 19 Bahçeşehir Koleji'yle oynayacağı maçın tarihi TBF tarafından 3. kez değiştirildi. Önce 3 Mayıs, ardından 8 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan mücelede 10 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.
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