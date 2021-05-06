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Haberler Spor Plajda şölen

Plajda şölen

Plajda şölen

6.5.2021

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımları belirlemek üzere düzenlenen CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, bugün kadınlar grup müsabakalarıyla başlayacak. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan, erkeklerde Estonya, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Slovenya'dan ikişer takım mücadele edecek.

FİNALLER HOLLANDA'DA YAPILACAK
Türkiye'yi kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu temsil edecek. Erkeklerde ise ay-yıldızlı formayı Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci giyecek. Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.

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