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Haberler Spor TFF 1. Lig’de iki takım yabancısız

. Lig’de iki takım yabancısız

TFF 1. Lig’de iki takım yabancısız

6.5.2021

TFF Birinci Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasına girilirken, yalnızca 2 kulüp geride kalan süreçte tamamen yerli oyuncularına güven duydu. Bursaspor ile Altınordu, kadrolarının tamamını yerli oyuncularından oluştururken; diğer 16 kulüp ise sıklıkla yabancı isimlere şans tanıdı. Birinci Lig'de en fazla yabancı oyunculara şans veren kulüpler ise 12 yabancı oyuncu ile Altay, Balıkesirspor, Menemenspor, Ankaraspor, Adanaspor ve Akhisarspor oldu. Adana Demirspor, Ümraniye, Boluspor ve Tuzla da 11 yabancı oyuncu oynattı.

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