Akhisar 1. Lig’de veda maçına çıkıyor

TFF 1. Lig'de geçen hafta Giresunspor'a deplasmanda yenilerek kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra TFF İkinci Lig'e düşen Akhisarspor, bugün sezonun son maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç TRT-Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekrana gelecek. Ege'yi 2012-2019 yılları arasında 7 sene aralıksız olarak Süper Lig'de temsil ederken 2018 yılında Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alan Akhisarspor, iki sezon önce küme düşmüştü. Bu sezon oynadığı 33 maçta 29 puan toplayabilen Akhisarspor, 16. sırada kalıp TFF İkinci Lig'e geriledi. TFF Birinci Lig'de bugün saat 16.00'da Boluspor, Eskişehirspor'u ağırlayacak.