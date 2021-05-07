AYDIN BŞB iŞi BiTiRDi

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe altyapısından yetişen libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Melis. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş 1997 doğumlu başarılı libero Melis Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Melis Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor; sporcumuza başarılar diliyoruz." Yeni sezonda mavi-beyazlı formayı terletecek olan 24 yaşındaki libero Melis, sarı-lacivertli kulübün dışında 2015-2016 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.

MARET GROTHUES PANATHİNAİKOS'TA

Aydın BŞB'nin yollarını ayırdığı Hollandalı smaçör Maret Grothues Balkestein, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde takıma verda eden ve Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı olan tecrübeli oyuncu, milli formayla iki Avrupa ikinciliği, Grand Prix üçüncülüğü, Olimpiyat Oyunlarında ise dördüncülük başarısı yaşadı. Daha önceden Fenerbahçe, Chemik Police, Pomi ve CSM Bükreş takımlarında yer alan Maret Grothues son iki sezondur Aydın'ın Sultanları kadrosunda başarıyla mücadele gösterdi.

İHSAN KARATAŞ