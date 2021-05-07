Bal-Kes transfer harekatına basladı

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı başaran Aydeniz Et Balıkesirspor'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüp başkanı Ümit Arslan, 2021-2022 sezonunda da teknik direktör Yusuf Şimşek ile çalışmak istediklerini söyledi. Muhammed Enes Durmuş ve Arb Manaj'ın kulüpleriyle yeni sezonda da kiralık olarak kalmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Arslan, "Borçlarımız nedeniyle gelirlerimiz elimize geçmiyordu, borçlar bitti TFF'den 6-7 milyon TL kasasına girmiş olacak. Gidecek ve kalacak oyuncular konusunda ise teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi. 23 yaşındaki Muhammed Enes 15 maçta 1 gol attı, 23 yaşındaki Manaj da 14 maçta 6 gol kaydetti.

SERVET SARUN