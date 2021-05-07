FRANSA Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gösterdiği üstün performans ile nisan ayının futbolcusu seçildi. Taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün Nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki başarılı forvet, Nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı. 25 maçta 13 gol atan Burak, Lille'de aralık ayının futbolcusu seçilmişti.
Burak Yılmaz’a onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.