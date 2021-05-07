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Haberler Spor Burak Yılmaz’a onur

’a onur

Burak Yılmaz’a onur

7.5.2021

FRANSA Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, gösterdiği üstün performans ile nisan ayının futbolcusu seçildi. Taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün Nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki başarılı forvet, Nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı. 25 maçta 13 gol atan Burak, Lille'de aralık ayının futbolcusu seçilmişti.

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