  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Çeşme Basketbol Edremit’i devirdi

Edremit’i devirdi

Çeşme Basketbol Edremit’i devirdi

7.5.2021

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Play- Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile karşılaşan Çeşme Basketbol, 85-70 kazanıp, seride 1-0 öne geçti. İlk periyotu 22-16 geride kapatan Çeşme Basketbol, ikinci periyotta atağa geçerek, ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. Sayı üstünlüğünü üçüncü periyotta sürdüren Çeşme Basketbol, dördüncü periyoda 61-56 önde girdi. Maçı 85-70 kazanan İzmir ekibi, çeyrek finalin ikinci maçında 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Çeşme Spor Salonu'nda rakibini yenerse yarı finale yükselecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme Basketbol Edremit’i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.