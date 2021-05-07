TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Play- Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile karşılaşan Çeşme Basketbol, 85-70 kazanıp, seride 1-0 öne geçti. İlk periyotu 22-16 geride kapatan Çeşme Basketbol, ikinci periyotta atağa geçerek, ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. Sayı üstünlüğünü üçüncü periyotta sürdüren Çeşme Basketbol, dördüncü periyoda 61-56 önde girdi. Maçı 85-70 kazanan İzmir ekibi, çeyrek finalin ikinci maçında 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Çeşme Spor Salonu'nda rakibini yenerse yarı finale yükselecek.
Çeşme Basketbol Edremit’i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.