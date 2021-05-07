Fener’den Amuzu atagı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, Alanyaspor'dan Caulker ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertiler, gündemine bir isim daha aldı. Ara transfer döneminde Queens Park Rangers'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi- Samuel'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli İstanbul ekibi, Belçika'da Anderlecht forması giyen genç yıldız Francis Amuzu'nun peşine düştü. 21 yaşındaki başarılı kanat oyuncusuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan devi Inter, Roma, Bayer Leverkusen ve Mainz'ın da oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. SK Heffen, KV Mechelen, Lierse SK ve Anderlecht altyapılarında forma giyen Gana asıllı Belçikalı yıldız Amuzu, 2018 yılında Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. 33



MÜSABAKADA 2 GOL, 5 ASİST

Bu sezon takımıyla toplam 33 maçta görev alan Amuzu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Belçikalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılına kadar devam ediyor.