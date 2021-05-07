G.Saray’da gündem Alioski

Marcelo Saracchi'den istediği verimi alamayan Galatasaray, Uruguaylı futbolcunun kiralık sözleşmesini uzatmama kararı alırken, yerini doldurmak için de çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Leeds United'ın sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmayan Ezgjan Alioski'nin peşine düştü. Yönetimin Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu sezon 34 maça çıkan Alioski, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Alioski'nin ligler bittikten sonra açıklanacağı belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir izlettirdiği oyuncuyu ısrarla kadroya katılmasını istediği ve bu konuda yönetimle sık sık görüşme yaptığı öğrenildi. Alioski'nin İtalyan ekiplerinden Parma'nın da radarında olduğu ifade edildi.