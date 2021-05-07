  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İzmir Büyükşehir Beşiktaş’a yenildi

İzmir Büyükşehir Beşiktaş’a yenildi

İzmir Büyükşehir Beşiktaş’a yenildi

7.5.2021

ERKEKLER Hentbol Süper Lig 13. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş Aygaz'a 31-29 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-13 üstün tamamladı. İzmir BŞB'li sporcular maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Büyükşehir Beşiktaş’a yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.