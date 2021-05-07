ERKEKLER Hentbol Süper Lig 13. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş Aygaz'a 31-29 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 14-13 üstün tamamladı. İzmir BŞB'li sporcular maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
İzmir Büyükşehir Beşiktaş’a yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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