Izmir’de voleybol heyecanı basladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı CEV Continental Cup'ta heyecan başladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa Kıta Kupası Olimpiyat Elemeleri ikinci raundu niteliğindeki uluslararası organizasyon, İnciraltı Spor Tesisleri'nde 9 Mayıs Pazar günü sona erecek. CEV Continental Cup'da kadınlarda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde yine Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere mücadele ediyor. Erkekler grup serisi bugün yapılacak. Ayrıca kadınlar çeyrek final ve yarı final maçları da oynanacak.