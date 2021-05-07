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Haberler Spor Son dakika: Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde

Son dakika: Pınar Karşıyaka, finalinde

yarı final maçında 'yı 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka finale kaldı. Yeşil-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi - Strasbourg eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı 9 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Son dakika: Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi finalinde

07.05.2021, 21:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 21:23

Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, yarı finalde İspanya temsilcisi Basket Zaragoza ile karşı karşıya geldi.



Nizhny Novgorod kentinde bulunan Nagorny Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı temsilcimiz 84-79 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.



Yeşil-kırmızılı ekibin finaldeki rakibi Burgos - Strasbourg eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı 9 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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