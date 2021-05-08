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Haberler Spor Aliaga Futbol’da idmana yasak geldi

Aliaga Futbol’da idmana yasak geldi

Aliaga Futbol’da idmana yasak geldi

8.5.2021

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grupta mücale edecek olan Aliağa Futbol A.Ş'de idmanlar yasaklandı. Başkan Kamil Önal, TFF İzmir Futbol İl Temsilciliği aracılığıyla antrenmanların yasaklandığını öğrendiklerini açıkladı. Önal, "Tüm takımlar gibi biz de hazırlıklarımıza yeni bir motivasyonla tesislerimizde devam ettik. Bu süreçte maddi manevi yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Aylar süren emeklerimizin hiçe sayılması bizleri sıkıntıya soktu. BAL takımları tamamen belirsizliğe sürükleniyor. 17 Mayıs'ta sonlanacak tam kapanma sonrasında dahi akıbeti belli olmayan bu durumun netleşmesini istiyoruz" dedi.
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