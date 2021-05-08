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Haberler Spor Manisa Futbol büyük oynuyor

Manisa Futbol büyük oynuyor

Manisa Futbol büyük oynuyor

8.5.2021

YENİ sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü transferde büyük oynuyor. Ege ekibinin transfer listesinde Denizlispor ile sözleşmesi sona eren golcü Hugo Rodallega, kaleci Cenk Gönen, Erzurumspor BŞB'den Hasan Hatipoğlu ve Cenk Ahmet Kılıç, Altay'dan Jasmin Scuk, Boluspor ile yollarını ayıran Gökhan Sazdağı ve İstanbulspor'dan Eduart Rroca yer alıyor. Kadrosuna en iyi ve faydalı isimleri kazandırmak adına çalışan kurmaylar, gelecek hafta imzaları attıracak.
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