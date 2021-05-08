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Haberler Spor Milli güreşçi Fatih Cengiz yarı finale yükseldi

Milli güreşçi yarı finale yükseldi

Bulgaristan'da düzenlenen 'nde milli güreşçi , grekoromen stil 77 kiloda Amerikalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi Fatih Cengiz yarı finale yükseldi
AA

08.05.2021, 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021, 18:02

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Fatih Cengiz, ilk turda Norveçli Per Anders Kure'yi 5-0, ikinci turda ABD'li Jesse Alexander Porter'i 7-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Litvanyalı Paulius Galkinas'ı 7-1 mağlup eden Fatih Cengiz, yarı finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile eşleşti. Milli güreşçi, rakibini yenmesi halinde Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak.

Grekoromen stil 87 kiloda ilk turda Kanadalı Ioannis Narlidis'i 4-0, ikinci turda Venezuela'dan Luis Eduardo Rojas'ı 2-1 yenen dünya şampiyonu Metehan Başar, çeyrek finalde İsveçli Kristoffer Zakarias Berg'e mağlup oldu ve Tokyo 2020'ye kota alamadı.

Bulgaristan'da grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Enes Başar da ilk maçında Kazakistan'dan Almat Kebispayev'e yenilerek Tokyo 2020'ye katılma şansını kaybetti.

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