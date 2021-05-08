Plaj voleybolunda Tokyo mesaisi

İZMİR'DE düzenlenen uluslararası plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup'ın ikinci etabı devam etti. Kadınlarda Merve Çelebi- Bahanur Gökalp ikilisi, Finlandiya'dan Ida Sinisalo-Valma'ya 2-0, Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilisi de yine aynı ülkeden rakip Lehtonen- Ahtiainen'e 2-0 yenildi. Millilerimiz, ilk 5 umudunu devam ettirdi. Erkeklerde Safa Urlu-Selçuk Sekerci ikilisi, Litvanya'dan Knasas- Stankevicius'u 2-1'lik skorla yendi. Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe ikilisi ise yine Litvanya'dan Vasiljev- Robert Juchnevic'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 5 şansını devam ettirdi.

DİĞER