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Haberler Spor Plaj voleybolunda Tokyo mesaisi

Plaj voleybolunda Tokyo mesaisi

Plaj voleybolunda Tokyo mesaisi

8.5.2021

İZMİR'DE düzenlenen uluslararası plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup'ın ikinci etabı devam etti. Kadınlarda Merve Çelebi- Bahanur Gökalp ikilisi, Finlandiya'dan Ida Sinisalo-Valma'ya 2-0, Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilisi de yine aynı ülkeden rakip Lehtonen- Ahtiainen'e 2-0 yenildi. Millilerimiz, ilk 5 umudunu devam ettirdi. Erkeklerde Safa Urlu-Selçuk Sekerci ikilisi, Litvanya'dan Knasas- Stankevicius'u 2-1'lik skorla yendi. Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe ikilisi ise yine Litvanya'dan Vasiljev- Robert Juchnevic'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 5 şansını devam ettirdi.
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