Süper Lig’de altta büyük heyecan var

SÜPER Lig'de bugün alt sıralarda yer alan takımlar arasında da büyük heyecan yaşanacak. Denizlispor, geçen hafta lige veda ederken düşecek 3 takımdan 2'si daha kesinleşebilir. Ligde bitime 3 hafta kala Antalyaspor ile Başakşehir, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeseler de nispeten rahat konumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor, 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa, 39 puanla 17. basamakta bulunan Hes Kablo Kayserispor da düşme hattının hemen üstünde konumlanıyor.

ALT SIRALARDA NEFESLER TUTULDU

Topladığı 38 puanla 18. sırada yer bulan Ankaragücü, haftaya 37 puanla 19. sırada giren bir maçı fazla Erzurumspor ile 35 puanla 20. sırada olan Gençlerbirliği, küme düşme hattında yer alıyor. Bugün yapılacak maçların ardından Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nin lige veda etme ihtimali bulunuyor. Program şöyle: Erzurumspor-Kasımpaşa, Kayserispor-Gaziantep FK, Ç.Rize-Y. Malatyaspor, F.Karagümrük-G.Birliği, Ankaragücü-Fenerbahçe.