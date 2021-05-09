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Haberler Spor Akhisar’dan İstanbul zaferi

’dan İstanbul zaferi

Akhisar’dan İstanbul zaferi

9.5.2021

TBL'DE 30. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-74'lük skorla mağlup eden Akhisar Belediye Basketbol, Play-Off'a adını yazdırdı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk periyotu 25-23, devreyi 48-37 ve üçüncü periyotu da 67-52 önde geçen yeşil-beyazlılar, 30. maçında 17. galibiyetine imza attı, Play-Off'taki rakibini beklemeye başladı. Akhisar'da, Franklin 14, Jefferson 12, Gökhan 10, Ömer 9 sayıyla skora katkı yaptı.
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