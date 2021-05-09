Fethiyespor 2. Lig yolunda avantajlı

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off çeyrek finalinde Yomraspor'la yarın oynayacağı rövanş maçına odaklanan Fethiyespor'da, başkan Esat Bakırcı, 2-1 kazandıkları ilk maçın avantajını iyi kullanacaklarını belirtip, bu süreci en iyi şekilde atlatmak istediklerini söyledi. Direk şampiyonluk yarışında şansın yanlarında olmadığını belirten başkan Bakırcı, "Şimdi destek zamanı. Kulübün nerden nereye geldiğini kimse bilmez. Sadece lafla destek olunmuyor. Maddi ve manevi destek bekliyoruz. Sakın çatlak ses gelmesin. 2. Lig'e çıkalım, herkes gelsin eteğindeki taşları döksün" diye konuştu. Teknik patron Enver Ataçocuğu ise, "Galibiyetle başlamak önemliydi. Avantajlı durumdayız. İnşallah şampiyon olacağız. İlk hedefimiz Yomraspor maçı, ardından yarı finaldeki rakibimize odaklanacağız" dedi. Lacivert- beyazlılarda Anıl Gir, Cem, Kutay ve Hüseyin'in sakatlıkları sürüyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ