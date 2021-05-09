Kızılcabölük’te yaprak dökümü

Üçüncü Lig Birinci Grup'ta sezonu 10. sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından operasyon devam ediyor. Sarıkırmızılı kulüp, sezon başında transfer edilen Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta'yla vedalaştıktan sonra 6 oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Kızılcabölükspor'da kiralık olarak oynayan 6 futbolcu kulüplerine geri döndü. Sarı-kırmızılılarda sezon başı takıma katılan kiralık futbolculardan 3'ü Yukatel Denizlispor'a, 2'si Altınordu'ya, 1'i de Uşakspor'a döndü.

15 MAÇTA 1 GOL ATTI

Denizlispor'dan gelen isimler Murathan Sütçü 15 maçta oynadı 1 gol attı, Kadir Kurt 21, Emre Sağlık ise 13 maçta görev aldı. Altınordu'dan gelen isimerden Hüseyin Solaklı 16 maç, Atalay Gürel 26 maç oynadı 1 gol attı. Uşak'tan gelen Alperen Kahraman ise 11 maçta görev aldı 1 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu itibariyle ayrılan futbolcu sayısı 10'a ulaştı.

■ SEBAHATTİN ALP