Nazilli başarısıyla büyükleri solladı

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Nazilli Belediyespor, 2. Lig'e yükselirken, son 6 haftada 18 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsleyerek adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. Naz-Naz, bu galibiyet serisiyle de Türkiye liglerindeki 145 profesyonel takım arasında son 6 maçını kazanan iki ekipten biri oldu. Nazilli Belediyespor ile birlikte son 6 maçını kazanan diğer ekip TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor oldu. Naz-Naz, elde ettiği bu başarısıyla da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devleri geride bıraktı. Son 6 haftada dört büyüklerden daha fazla puan toplayan Naz-Naz, elde ettiği bu başarıyla Aydın'ın gururu oldu.

■ İHSAN KARATAŞ