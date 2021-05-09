Ne Turgutlu ne Bodrum

2. Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce Play-Off yarışına havlu atan iki Ege ekibi Turgutluspor ve Bodrumspor'un son hafta maçında kazanan çıkmadı: 0-0. İki takım da girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu skorla birlikte Turgutluspor 2020-2021 sezonunu

54 puanla 9. sırada bitirirken, Bodrumspor ise 63 puan toplayıp 6.basamakta yer aldı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2. Lig'de Play-Off heyecanı yaşanacak. Manisa FK ve Eyüpspor'un şampiyon olduğu sezonda Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-24Erzincanspor, Kocaelispor-Ankara Demirspor, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor-Vanspor, Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecekler. 2. Lig'den Hacettepe, Sancaktepe, Gümüşhanespor Karabükspor, Mamak FK ve Elazığspor küme düştü.

■ İLKER UYAR