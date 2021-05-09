Şampiyon taçlandı

TBL'DE son hafta mücadelesinde ligi şampiyon tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, GCT Düzce deplasmanından 102-73'lük farklı skorla galip gelerek sezonu 15'te 15 yaparak rekorla noktaladı. İlk periyotu 23-17, devreyi 47-38 geride tamamlayan yeşilmavililer, 3. çeyreğin sonunda Hakan Yapar'ın liderliğinde 4 dakika içinde 18-2'lik seri yapan 60-59 öne geçti. Final periyotuna 66-62 üstün giren Denizli Basket, maçı 102-73 kazandı. Hakan Yapar 22 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, Barış Çağan 16 sayı ve Mustafa Kurtuldum 14 sayı ile katkı verdiler. Maçın ardından şampiyonluğunu kutlayan Denizli Basket, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile sevinçlerini paylaştılar. Şampiyon olarak ligi tamamlayan Denizli Basket, artık yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

■ SEBAHATTİN ALP