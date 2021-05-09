KADINLAR Basketbol Bölgesel Ligi C Grubu'nda 6'da 6 yapan lider Turgutlu Belediyespor, Burhaniye Belediyespor'u deplasmanda 76-68 mağlup etti, 7'de 7 yaptı. Kırmızı-siyahlılar, devreyi 32-26 önde tamamladığı maçta normal süre 65-65 bitti. Uzatmada kazanan Turgutlu Belediyespor, 2. Lig ışığını yaktı
Turgutlu Belediyespor sampiyonluga kosuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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