  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgutlu Belediyespor sampiyonluga kosuyor

sampiyonluga kosuyor

Turgutlu Belediyespor sampiyonluga kosuyor

9.5.2021

KADINLAR Basketbol Bölgesel Ligi C Grubu'nda 6'da 6 yapan lider Turgutlu Belediyespor, Burhaniye Belediyespor'u deplasmanda 76-68 mağlup etti, 7'de 7 yaptı. Kırmızı-siyahlılar, devreyi 32-26 önde tamamladığı maçta normal süre 65-65 bitti. Uzatmada kazanan Turgutlu Belediyespor, 2. Lig ışığını yaktı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu Belediyespor sampiyonluga kosuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.