Uşakspor’dan buruk veda

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun son mücadelesinde formalite maçına çıkan Uşakspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK'ya farklı yenilerek sezona buruk bir kapanış yaptı: 6-1. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen Uşak, Niğde Anadolu FK'dan Fatih Aktay'ın 2, 31 ve 71'de penaltıdan attığı 3 golle yıldızlaştığı maçta, Polat'ın 9. ve 51., Berkin'in de 54. dakikalarda attığı gollere engel olamadı. Uşak'ın tek golü 60'da Serhat'tan geldi. Ege ekibi sahadan 6-1'lik yenilgi ile ayrılırken ligi 55 puanla 9. sırada bitirdi.

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