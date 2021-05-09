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Haberler Spor Uşakspor’dan buruk veda

’dan buruk veda

Uşakspor’dan buruk veda

9.5.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun son mücadelesinde formalite maçına çıkan Uşakspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK'ya farklı yenilerek sezona buruk bir kapanış yaptı: 6-1. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen Uşak, Niğde Anadolu FK'dan Fatih Aktay'ın 2, 31 ve 71'de penaltıdan attığı 3 golle yıldızlaştığı maçta, Polat'ın 9. ve 51., Berkin'in de 54. dakikalarda attığı gollere engel olamadı. Uşak'ın tek golü 60'da Serhat'tan geldi. Ege ekibi sahadan 6-1'lik yenilgi ile ayrılırken ligi 55 puanla 9. sırada bitirdi.
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