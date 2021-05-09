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Haberler Spor Yalıkavakspor 2. bitirdi

2. bitirdi

Yalıkavakspor 2. bitirdi

9.5.2021

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 19'da 19 yaparak dikkat çeken Yalıkavakspor, korona virüs şokuyla sarsılıp bir haftada şampiyonluktan oldu. Önce evinde Konyaaltı Belediyespor'a, ardından deplasmanda Kastamonu Belediyespor'a yenilip liderlik koltuğunu kaptıran Denizin Kızları, şampiyonluğu averajla kaçırdı. Ligin son maçında evinde konuk ettiği Anadolu Üniversitesispor'u 33-26 yendi. Ev sahibi ekip maçın ilk yarısını da 19-11 önde kapattı. Aynı puanla sezonu kapattığı Kastamonu Belediyespor'a şampiyonluğu ikili averajla kaptıran Yalıkavakspor, sezonu ikinci sırada buruk tamamladı. Reyhan 9, Buket 5, Fatmagül 5, Zehra 4, Yeliz Yılmaz 3, Yeliz Özel 3, İlke 2, Demet ve Kübra 1'er sayı ile oynadı.

■ SERVET SARUN

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